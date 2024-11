PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Bei Auseinandersetzung verletzt +++ Einbrüche in Bad Homburg, Oberursel, Kronberg & Schmitten +++ Sachbeschädigung an Pkw +++ In WhatsApp-Falle getappt +++ Unfallflucht

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Bei Auseinandersetzung verletzt - Zeugenaufruf, Bad Homburg, Rathausplatz, Donnerstag, 31.10.2024, 10.30 Uhr

(da)Bei einer Körperverletzung in Bad Homburg ist am Donnerstagvormittag ein Mann verletzt worden. Gegen 10.30 Uhr hatten Zeugen die Polizei zu einer Streitigkeit am Rathausplatz gerufen. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte nur noch auf einen verletzten Mann. Nach ersten Schilderungen hatte ihn ein Unbekannter zunächst geschlagen und dann mit einem Haushaltsmesser an der Hand verletzt. Dadurch erlitt er eine leichte Schnittverletzung. Die weitere Sachverhaltsaufnahme gestaltete sich schwierig, da der Geschädigte bei der Anzeigenaufnahme merklich alkoholisiert war. Die Kriminalpolizei hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen und fahndet nach dem flüchtigen Tatverdächtigen. Dieser war etwa 1,80 Meter groß, hatte eine breite Statur und schwarze Haare. Er war komplett schwarz gekleidet und wurde mit nordafrikanischem Aussehen beschrieben. Auf der Anfahrt zu der Auseinandersetzung kam es zudem auf der Triftstraße zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Polizeifahrzeugen, die mit Sondersignalen zum Tatort eilten. Dabei wurde eine Polizeibeamtin leicht verletzt. Ein Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Hinweise zu der Körperverletzung am Rathausplatz nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Blitzschneller Einbruch in Gewerbe,

Bad Homburg, Louisenstraße, Freitag, 01.11.2024, 3.26 Uhr

(da)Innerhalb weniger Minuten drangen Einbrecher am frühen Freitagmorgen in ein Geschäft in Bad Homburg ein. Um 3.26 Uhr warfen die Täter mit einem Gullydeckel die Schaufensterscheibe eines Handy- und Mobilfunkladens in der Louisenstraße ein. Anschließend entnahmen sie mehrere Smartphones aus der Auslage und flüchteten zu Fuß in Richtung Thomasstraße. Dabei wurden sie von Zeugen beobachtet. Es handelte sich um zwei dunkel gekleidete Männer mit Kapuzenpullovern, auf denen ein Schriftzug in unbekannter Sprache aufgedruckt war. Der Schaden an der Glasfront wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Der Wert des Diebesgutes ist noch nicht abschließend geklärt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Sollten Sie zur Aufklärung des Sachverhaltes beitragen können, nimmt die Polizeistation Bad Homburg Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Einbrecher überrascht,

Oberursel, Oberstedten, Auf der Platte, Donnerstag, 31.10.2024, 17.45 Uhr bis 19.10 Uhr

(da)Am Donnerstagabend wurde der Bewohner eines Einfamilienhauses in Oberursel von Einbrechern überrascht. Gegen 19.10 Uhr kam der Oberurseler zu seinem Haus in der Straße "Auf der Platte" zurück und hörte noch fremde Personen in seinem Garten. Kurz darauf stellte er fest, dass in sein Haus eingebrochen worden war. Die Täter hatten ein Fenster eingeschlagen und anschließend das Haus nach Wertgegenständen durchsucht. Mit Schmuck flüchteten sie, bevor der Bewohner sie erkennen konnte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu dem Einbruch unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

4. Tabakware bei Einbruch gestohlen,

Kronberg, Eichenheide, Donnerstag, 31.10.2024, 18.45 Uhr

(da)Einbrecher haben am Donnerstag in Kronberg Zigarren gestohlen. Die beiden Täter drangen gegen 18.45 Uhr durch ein Fenster in ein Haus in der Straße "Eichenheide" ein. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume nach Wertgegenständen, erbeuteten aber nur drei Zigarren und flüchteten. Dabei wurden sie jedoch beobachtet. Es handelte sich um zwei Männer. Einer war schlank und etwa 1,90 Meter groß. Er hatte kurze, helle Haare, das übrige Gesicht war mit einem Schlauchschal maskiert. Außerdem war er schwarz bekleidet mit einer Pufferjacke mit dunklen Applikationen am Oberarm und einer Jogginghose. Sein Kumpan hatte schwarze dunkle Haare und einen Vollbart. Bekleidet war er mit einer Winterjacke und einer hellen Jogginghose. Die Kriminalpolizei ermittelt, Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

5. Vandalen beschädigen Pkw,

Neu-Anspach, Neugasse, Wehrheim, Köpperner Straße, Mittwoch, 30.10.2024, 15 Uhr bis Donnerstag, 31.10.2024, 6 Uhr

(da)Unbekannte haben zwischen Mittwoch und Donnerstag zwei Autos in Neu-Anspach und Wehrheim beschädigt. Zwischen Mittwoch, 15 Uhr, und Donnerstag, 6 Uhr, schlugen die Vandalen auf sämtliche Scheiben der Autos ein, sodass diese splitterten und teilweise zerbrachen. Betroffen waren ein blauer BMW Z4, der zur Tatzeit in der Köpperner Straße in Wehrheim geparkt war, und ein weißer Renault Kangoo, der in der Neugasse in Neu-Anspach abgestellt war. Hinweise auf den Täter liegen bislang nicht vor. Die Polizeistation Usingen ermittelt in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

6. Einbrecher am Werk,

Schmitten, Zum Feldberg, Donnerstag, 31.10.2024, 15.45 Uhr bis 17.55 Uhr

(ro)Am Donnerstagnachmittag waren Einbrecher in Schmitten am Werk.

Zwischen 15.45 Uhr und 17.55 Uhr betraten die Täter ein Mehrfamilienhaus in der Straße "Zum Feldberg". Sie machten sich an der Tür einer Wohnung im Erdgeschoss zu schaffen und entfernten diese. Anschließend durchsuchten die Einbrecher alle Wohnräume und ließen Bargeld und Schmuck mitgehen, bevor sie unerkannt die Flucht antraten. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung des Einbruchs dienen könnten, setzen Sie sich bitte mit der Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 in Verbindung.

7. In WhatsApp-Falle getappt,

Friedrichsdorf, Montag, 28.10.2024

(ro)Wie der Polizei gestern erst bekannt wurde, ist am Montag ein Mann aus Friedrichsdorf in die WhatsApp-Falle getappt. Der Senior erhielt eine WhatsApp-Nachricht seiner vermeintlichen Tochter mit der Bitte, Geld zu überweisen. In bester Absicht tätigte der Mann daraufhin eine Überweisung in Höhe von 4.000 Euro. Erst am Abend stellte er fest, dass sich seine Tochter nie bei ihm gemeldet hatte und er Betrügern aufgesessen war. Die Polizei rät, bei Nachrichten von unbekannten Absendern zunächst über die bekannten Rufnummern mit der Person Kontakt aufzunehmen und bei Geldforderungen immer misstrauisch zu sein. Im Zweifel hilft ein Anruf bei Ihrer Polizei.

8. Mercedes beschädigt - Verursacher flüchtig, Neu-Anspach, Bahnhofstraße, Mittwoch, 30.10.2024, 7.30 Uhr bis 17.30 Uhr

(ro)In Neu-Anspach wurde ein geparkter Mercedes am Mittwoch von einem Fahrzeug beschädigt, die Verursacherin bzw. der Verursacher flüchtete vom Unfallort. Der weiße Mercedes GLA 250 war zwischen 7.30 Uhr und 17.30 Uhr in der Bahnhofstraße in Höhe der Hausnummer 8 abgestellt. In diesem Zeitraum streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren die rechte Fahrzeugseite des Mercedes. Die Fahrerin bzw. der Fahrer flüchtete, ohne sich um den hinterlassenen Schaden von geschätzten 6.000 Euro zu kümmern. Die Polizeistation Usingen nimmt Hinweise zur Unfallflucht unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

