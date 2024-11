PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++Einbruch+++Mehrfamilienhaus+++Schmuck geklaut+++Graffiti+++Täter beobachtet+++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Straftat

Einbruch in Wohnung

Tatort: 61348 Bad Homburg, Elisabethenstraße Tatzeit: Samstag, 02.11.2024, 15:30 Uhr bis 23:15 Uhr

Am Nachmittag des 02.11.2024 verließ die Geschädigte ihre Wohnung, welche sich in einem Mehrfamilienhaus befindet. Sie verschloss die Tür mit ihrem Wohnungsschlüssel. Als die Geschädigte in der Nacht zurückkehrte, fand sie ihre Wohnungstür verschlossen vor. Die Wohnung war im Innern jedoch durchwühlt und Bargeld sowie Schmuck wurden durch den bislang unbekannten Täter entwendet. Es konnten keine Aufbruchspuren festgestellt werden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich für die Übermittlung sachdienlicher Hinweise mit der Kriminalpolizei in Oberursel, Tel.: 06171-27120, in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Tatort: 61348 Bad Homburg, Höhestraße Tatzeit: Samstag, 02.11.2024, 13:30 Uhr bis 23:00 Uhr

Im Tatzeitraum fanden die unbekannten Täter ein gekipptes Fenster im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses vor. Dieses wurde gewaltsam geöffnet und sich so zutritt zur Wohnung verschafft. Die Räume der Wohnung wurden durchsucht und Bargeld, sowie Schmuck entwendet. Die Täter entfernten sich nach der Tat in unbekannte Richtung vom Tatort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich für die Übermittlung sachdienlicher Hinweise mit der Kriminalpolizei in Oberursel, Tel.: 06171-27120, in Verbindung zu setzen.

Drei jugendliche Täter besprühen Garagenwand mit Graffiti Tatort: 61250 Usingen, Westerfelder Weg 7 Tatzeit: Samstag, 02.11.2024, 19:30 Uhr

Am Samstagabend gegen 19:30 Uhr besprühten drei bisher unbekannte Täter die Seitenwand einer Garage mittels Farbsprühdosen. Die Täter wurden durch einen Zeugen beobachtet und flüchteten vom Tatort. Laut dem Zeugen soll es sich bei den Tätern um drei ca. 15 Jahre alte, ca. 1,70m große männliche Personen handeln. Zwei der Täter hatten blonde Haare und ein weiterer Täter dunkle Haare. Die Haare waren nach hinten gegelt. Die Personen trugen schwarze Hosen und schwarze Pullover.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich für die Übermittlung sachdienlicher Hinweise mit der Polizeistation Usingen, Tel. 06081/9208-0 oder per E-Mail: pst.usingen.ppwh@polizei.hessen.de, in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung

Tatort: Gartenstraße, 61440 Oberursel (Taunus) Tatzeit: Freitag, den 01.11.2024, 11:00 Uhr bis Samstag, den 02.11.2024, 11:04 Uhr

Der/Die unbekannte Täter(in) beschädigte die Mitfahrertür (Beifahrerseite) eines KFZ (Skoda Fabia) im Tatzeitraum, indem diese(r) zunächst ein Ei auf die Scheibe warf und anschließend mittels eines unbekannten Gegenstands weiterhin beschädigte.

Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise werden bei Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer 06171/6240-0 entgegengenommen.

Ladendiebstahl

Tatort: Hohemarkstraße, 61440 Oberursel (Taunus) Tatzeit: Freitag, den 01.11.2024, 16:31 Uhr bis 16:44 Uhr

Die unbekannten Täter entwendeten im Tatzeitraum im Lebensmittelmarkt LIDL diverse Lebensmittel. Zunächst befüllten beide unbekannten Täter den Einkaufswagen, um anschließend sich durch den Eingangsbereich zu entfernen. Hierbei öffnete einer der beiden Täter die Schranken, sodass der zweite Täter ungehindert mit dem Einkaufswagen herausfahren konnte. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Der erste männliche Täter konnte wie folgt beschrieben werden. Er war etwa 1,80 Meter groß und ist circa 30 bis 35 Jahre alt gewesen. Zudem hatte dieser dunkles, kurzes Kopfhaar sowie einen Drei-Tage-Bart. Er trug einen weißen Kapuzenpullover mit der Aufschrift "I Love Paris" sowie eine dunkelgrüne Hose.

Der zweite männliche Täter konnte wie folgt beschrieben werden. Er war etwa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß und ist circa 30 bis 35 Jahre alt gewesen. Zudem hatte dieser einen braunen, längeren Bart. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover (Marke: Adidas), eine schwarze Jogginghose, schwarze Sneaker und eine schwarze Kappe mit weißen Zeichen. Zudem hatte dieser unbekannte Täter Unterarmgehstützen dabei.

Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise werden bei Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer 06171/6240-0 entgegengenommen.

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfallflucht Unfallort: Holzweg, 61440 Oberursel (Taunus) Unfallzeit: Samstag, den 02.11.2024, 08:50 Uhr bis 10:00 Uhr Bei einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen wurde ein blauer VW Polo beim Fahren in/aus eine/r Parklücke durch einen anderen Verkehrsteilnehmer touchiert und beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 250,00 Euro.

Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise werden bei Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer 06171/6240-0 entgegengenommen.

Keine presserelevanten Sachverhalte im Bereich der Polizeistation Königstein.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell