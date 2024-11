PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: ++ Tödlicher Verkehrsunfall bei Usingen ++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Tödlicher Unfall bei Usingen,

Bundesstraße 456, Dienstag, 05.11.2024, 13.30 Uhr

Am Dienstag ereignete sich auf der Bundesstraße 456 bei Usingen ein tödlicher Verkehrsunfall. Gegen 13.30 Uhr fuhr ein schwarzer BMW von Usingen kommend in Richtung Grävenwiesbach. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der BMW hier in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden grauen BMW. Durch den Zusammenstoß erlitt der 69-jährige Fahrer des schwarzen BMW tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Der 38-jährige Fahrer des grauen Fahrzeugs wurde durch den Zusammenstoß in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er und seine 44-jährige Beifahrerin wurden zum Teil schwer verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf über 60.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Beteiligten musste die B456 für mehrere Stunden gesperrt werden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell