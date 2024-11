Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall beim Abbiegen - Fahrzeug schleudert gegen Mauer

Bild-Infos

Download

Löhne (ots)

(jd) Am Dienstag (18.11.) ereignete sich an der Bünder Straße um 12.45 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 77-jähriger Mann aus Löhne fuhr mit seinem VW auf der Bünder Straße in Richtung Herforder Straße und beabsichtigte, nach links in die Straße Quellental abzubiegen. Kurz vorm Abbiegevorgang verringerte der Mann die Geschwindigkeit seines Fahrzeugs und kam schließlich zum Stillstand, um zunächst den Gegenverkehr passieren zu lassen. Unmittelbar hinter ihm fuhr ein 47-jähriger Mann aus Lage, dem es nicht gelang, seinen Opel rechtzeitig abzubremsen, sodass er auf das vor ihm fahrende Auto auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel in eine anliegende Grundstücksmauer geschleudert und blieb dort auf der Seite liegen. Der 47-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Durch den Aufprall wurde die Mauer beschädigt, sowie ein auf dem angrenzenden Grundstück geparkter VW. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Unfallstelle für den weiteren Verkehr gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell