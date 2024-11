Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch - Unbekannte entwenden Schmuck

Enger (ots)

(jd) Nach ihrer Rückkehr stellte eine Frau aus Enger gestern (18.11.), um 18.15 Uhr eine offenstehende Schublade im Flur ihres Wohnhausees an der Straße Am Nordholz fest. Als sie das Haus weiter betrat bemerkte sie eine offensichtlich beschädigte und geöffnete Terrassentür. Die Eigentümerin des Hauses verständigte daraufhin umgehend die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass der oder die unbekannten Täter die Verglasung der Terrassentür beschädigten und diese dann gewaltsam mittels eines Werkzeugs öffneten. Im Inneren des Hauses durchsuchten sie in mehreren Zimmern diverse Schränke und Schubladen nach Diebesgut. Nach einer ersten Durchsicht entwendeten sie mehrere hochpreisige Ketten, deren Wert jeweils im vierstelligen Bereich liegt sowie weitere Schmuckstücke. Der Tatzeitraum kann auf den Zeitraum zwischen 9.15 und 18.15 Uhr eingegrenzt werden. Zeugen, die in diesem Zeitraum etwas Auffälliges in der Straße Am Nordholz gesehen haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

