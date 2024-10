Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Kennzeichen bleibt an Unfallstelle zurück

Am Mittwoch machte sich ein Autofahrer nach einem Unfall in Göppingen-Jebenhausen aus dem Staub. Ein 20-Jähriger konnte ermittelt werden.

Wie Zeugen der Polizei berichteten, bog kurz nach 20.30 Uhr ein schwarzer BMW mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und quietschenden Reifen von der Boller Straße nach links in den Herdweg ab. Der Fahrer konnte wohl die Spur nicht halten und der BMW geriet ins Schleudern. Anschließend kam der Pkw von der Straße ab und prallte gegen einen rund vier Meter hohen Laubbaum. Der ca. 20 cm dicke Stamm wurde bei dem heftigen Aufprall entwurzelt. Auch ein dahinter aufgestelltes Verkehrszeichen mit Metallrohr walzte das Auto nieder. Ohne anzuhalten und sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete das zunächst unbekannte Fahrzeug im Herdweg und weiter in östliche Richtung. Zurück blieb ein Schaden von rund 1.000 Euro. Die Polizei Göppingen entdeckte an der Unfallstelle das vordere Kennzeichen des mutmaßlichen Verursacherfahrzeuges. Auch stellten die Unfallermittler wenig später den unfallbeschädigten 3er BMW verschlossen auf einem nahegelegenen Parkplatz fest. Von dem Fahrer fehlte jedoch jegliche Spur. Die Beamten nahmen die weiteren Ermittlungen auf und überprüften auch die Wohnanschrift in Eislingen/Fils. Rund eine Stunde nach dem Unfallgeschehen plagte wohl den mutmaßlichen Unfallfahrer das schlechte Gewissen. Der junge Mann erschien beim Polizeirevier und räumte ein, den Unfallwagen gefahren zu haben. Den 20-jährigen Fahrzeugbesitzer erwarten nun gleich mehrere Anzeigen. Sein Führerschein wurde ihm nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft belassen. Den Schaden am BMW schätzt die Polizei auf rund 3.000 Euro.

