Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Kuchen - Vorfahrt genommen

Mit Blechschaden endete ein Unfall am Mittwoch in Kuchen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 16 Uhr. Ein 33-Jähriger fuhr mit seinem Peugeot in der Neckarstraße. Der Mann bog an der Kreuzung nach rechts in die Filsstraße ab. In der war eine 77-Jährige mit ihrem Opel unterwegs. Die Seniorin hatte Vorfahrt. Das hatte der 33-Jährige trotz Verkehrszeichen wohl nicht beachtet. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Geislingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Sachschaden an den beiden Fahrzeugen auf rund 8.000 Euro. Die Autos mussten abgeschleppt werden.

++++2074713

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell