Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Polizei stellt zahlreiche Verstöße fest

Am Dienstag führte die Polizei in der Ulmer Innenstadt Personenkontrollen zur Bekämpfung der Straßenkriminalität durch.

Ulm (ots)

Zwischen 15 Uhr und 21 Uhr kontrollierte die Polizei Ulm mit Unterstützung von Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz in der Ulmer Innenstadt. Der Schwerpunkt der Kontrollen fand in den Bereichen Parkhaus Deutschhaus, Am Lederhof, Bahnhofstraße und am Bahnhofsvorplatz statt. Dabei kontrollierten die Polizistinnen und Polizisten knapp 50 Personen.

Bei den Kontrollen konnte die Polizei Ulm mehrere Verstöße feststellen.

In drei Fällen wird nun wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

In einem der Fälle fanden die Ermittler beim Beschuldigten rund 330 Gramm Marihuana, das mutmaßlich zum Weiterverkauf bestimmt war. Die Drogen wurden, ebenso wie ein Schlagstock den er mit sich führte, beschlagnahmt. Nach einer vorläufigen Festnahme befindet sich der Mann wieder auf freiem Fuß.

Zwei Personen nahm die Polizei aufgrund bestehender Haftbefehle fest.

Bei einem Mann fanden die Polizisten mutmaßliches Diebesgut, darunter Kleidung, eine Sonnenbrille sowie ein Kopfhörer auf. Gegen ihn wird nun wegen Verdachts des Ladendiebstahls ermittelt.

Insgesamt wurden gegen elf Personen Platzverweise ausgesprochen.

Die Polizei Ulm zieht ein positives Fazit dieser Kontrollmaßnahme. Das Ergebnis bestätigt die Erforderlichkeit der Maßnahmen. Deshalb wird die Polizei Ulm auch zukünftig verstärkt in der Innenstadt Kontrollmaßnahmen durchführen.

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell