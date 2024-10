Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Einbrecher unterwegs

Am Dienstag brachen Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in Göppingen ein.

Ulm (ots)

Zwischen 16 Uhr und 19.45 Uhr verschafften sich Einbrecher Zugang in ein Mehrfamilienhaus in der Erzbergerstraße. Die Unbekannte hebelten das Badfenster zu einer Wohnung im Erdgeschoss auf. So gelangten sie in die Wohnung, wo sie die Zimmer nach Brauchbarem durchsuchten. Sie fanden wohl mehrere Uhren. Die nahmen sie mit und flüchteten unerkannt.

Die Kriminalpolizei Göppingen (Telefon 07161/63-2360) hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt:

- Wer hat am Dienstag zwischen 16 und 20 Uhr verdächtige Personen im Bereich der Erzbergerstraße oder Öchslinstraße gesehen? - Wer hat am Dienstag zwischen 16 und 20 Uhr verdächtige Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? - Wem ist sonst etwas Verdächtiges aufgefallen und kann Hinweise geben?

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

