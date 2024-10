Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schwendi - Von der Fahrbahn abgekommen und mehrfach überschlagen

Am Dienstag verlor ein 18-Jähriger bei Schwendi die Kontrolle über sein Auto und landete auf dem Dach.

Der Fahranfänger war gegen 16.30 Uhr zusammen mit seiner 17-jährigen Beifahrerin auf der L259 zwischen Großschaffhausen und Orsenhausen unterwegs. Kurz nach Ortsausgang Großschaffhausen setzte er zum Überholen zwei vor ihm fahrenden Fahrzeugen an. Wie die Zeugen berichteten, geriet der BMW des 18-Jährigen beim Wiedereinscheren auf der regennassen Straße ins Schleudern. Der Pkw kam von der Straße ab, überschlug sich mehrmals und landete rund 50 Meter abseits der Straße auf dem Dach. Der Fahranfänger sowie seine Beifahrerin waren angegurtet und zogen sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Beide kamen vorsorglich in Kliniken. Die Polizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Dabei stellten die Unfallermittler fest, dass am BMW des mutmaßlichen Unfallverursachers die beiden Hinterreifen abgefahren waren. Die Polizei schätzt den Schaden an dem total beschädigten Auto auf rund 20.000 Euro. Ein Abschlepper barg den BMW.

