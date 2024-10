Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Im Kreisel zusammengestoßen

Ohne Acht zu geben fuhr am Dienstag in Ulm eine Frau mit dem Auto in den Kreisverkehr.

Ulm (ots)

Kurz vor 7.30 Uhr war eine 58-Jährige in der Straße Stelzenäcker unterwegs. Sie kam aus dem Gewerbegebiet Lehrer Feld und hielt mit ihrem Opel zunächst an dem Kreisverkehr an. Im Kreisel war ein 25-jähriger Radfahrer unterwegs. Auf dessen Vorfahrt achtete die Opelfahrerin nicht. Sie fuhr an und weiter in den Kreisel ein. Dabei stieß sie mit dem Radler zusammen. Der Radfahrer verletzte sich. Die Rettungskräfte versorgten den 25-Jährigen an der Unfallstelle und brachten ihn in eine Klinik. Die Polizei Ulm-Mitte nahm den Unfall auf. Sie schätzen den Schaden am Auto und Fahrrad auf jeweils 1.500 Euro.

++++2063202(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell