POL-UL: (UL) Erbach/B311 - Berauschte Fahrer im Blick - Bei einer Großkontrolle am Mittwoch bei Erbach zog die Polizei zahlreiche Fahrer aus dem Verkehr, die mutmaßlich unter Drogen standen.

Ulm (ots) - Zwischen 15 Uhr und 21 Uhr kontrollierte die Polizei Ulm mit Unterstützung von Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz in der Ulmer Innenstadt. Der Schwerpunkt der Kontrollen fand in den Bereichen Parkhaus Deutschhaus, Am Lederhof, Bahnhofstraße und am Bahnhofsvorplatz statt. Dabei kontrollierten die ...

mehr