Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Sportgeschäft - Polizei sucht Zeugen

Spenge (ots)

(jd) Das Kriminalpolizei Herford bittet mögliche Zeugen um Hinweise in einem besonders schweren Fall des Diebstahls. Der Sachverhalt ereignete sich Anfang November: Der Inhaber eines Sportgeschäfts am Blücherplatz bemerkte am Sonntag (3.11.) gegen 13.00 Uhr ein beschädigtes Schloss an der Eingangstür und verständigte die Polizei. Im Inneren des Gebäudes wurden diverse Schuhkartons - allesamt mit Schuhen in Größe 44 - geöffnet. Die darin befindlichen Schuhe verblieben jedoch im Geschäft. Bei einer Bestandsaufnahme fiel dem Eigentümer sodann auf, dass diverse Tischtennisschläger und Bälle sowie weitere Sportutensilien entwendet wurden. Insgesamt nahmen der oder die unbekannten Täter Artikel im Wert von über 20.000 Euro an sich. Am Vorband hatte der Eigentümer sein Geschäft um 18.30 Uhr verschlossen. Die Kriminalpolizei bittet daher Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell