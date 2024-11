POL-HF: Diebstahl - Unbekannte entwenden Auto

Spenge (ots) - (jd) Das Kriminalpolizei Herford bittet mögliche Zeugen um Hinweise in einem besonders schweren Fall des Diebstahls. Der Sachverhalt ereignete sich Anfang November: Der Inhaber eines Sportgeschäfts am Blücherplatz bemerkte am Sonntag (3.11.) gegen 13.00 Uhr ein beschädigtes Schloss an der Eingangstür und verständigte die Polizei. Im Inneren des Gebäudes wurden diverse Schuhkartons - allesamt mit ...

mehr