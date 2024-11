Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241125-2: Mehr als 90 Packungen Schokolade entwendet

Wesseling (ots)

Verdächtige festgenommen

Polizisten haben am Freitagnachmittag (22. November) zwei mutmaßliche Ladendiebe (32, 36) festgenommen.

Ein aufmerksamer Mitarbeiter habe gegen 13.30 Uhr zwei Verdächtige beobachtet. Sie sollen mehrere Packungen Schokolade aus einem Regal genommen und in ihre Kleidung gesteckt haben. Auf dem Parkplatz des Geschäfts an der Gotenstraße habe der Angestellte die Männer angesprochen und zurück in den Laden gebracht.

Alarmierte Polizisten nahmen den Sachverhalt auf und brachten die nunmehr Beschuldigten zwecks Identitätsfeststellung zu einer Polizeiwache. Dabei stellten die Uniformierten fest, dass beide Männer bereits polizeibekannt sind und keinen festen Wohnsitz haben. Polizisten führten beide einem Haftrichter vor. Weitere Beamte brachten die Beschuldigten später in eine Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen haben die Sachbearbeiter des Kriminalkommissariats 23 übernommen. (sc)

