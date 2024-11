Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241125-4: Zeugensuche nach mehreren Einbrüchen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen

Die Polizei fahndet nach mehreren Unbekannten, die am Freitag (22. November) und am Samstag (23. November) in zwei Einfamilienhäuser in Pulheim und Bergheim eingedrungen sein sollen. In einem weiteren Fall in Pulheim störte ein Nachbar einen mutmaßlichen Täter an einer Balkontür. Der etwa 180 Zentimeter große und schlanke Unbekannte, bekleidet mit dunkler Hose und dunkler Jacke sowie schwarzer Skihaube über dem Kopf flüchtete vom Tatort.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu dem oder den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen habe der flüchtige Unbekannte Freitagabend gegen 19 Uhr an einer Balkontür eines Mehrfamilienhauses an der Hermannstraße hantiert. Nachdem er einen aufmerksamen Nachbar bemerkt habe, sei er in Richtung Heckenweg geflohen. Die Bewohnerin der Wohnung bemerkte später Beschädigungen an ihrer Balkontür. Ebenfalls in Pulheim sollen Einbrecher am Freitag zwischen 17 Uhr und 22.30 Uhr auf bislang unbekannte Weise in ein Einfamilienhaus an der Straße "Am Bergerhof" eingedrungen sein. Die genaue Beute ist Gegenstand der Ermittlungen.

Samstagabend zwischen 17 Uhr und 20 Uhr sollen Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Dormagener Straße in Bergheim eingebrochen sein. Sie sollen über einen Anbau an ein Fenster im ersten Stock gelangt sein und dort die Scheibe eingeschlagen haben. Sie sollen mehrere Räume durchwühlt haben. Die genaue Beute ist auch hier Gegenstand der Ermittlungen.

Alarmierte Polizisten sicherten in allen Fällen Spuren und fertigten Strafanzeigen. (rs)

