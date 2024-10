POL-KA: (KA) Kronau - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Karlsruhe (ots) - Bislang unbekannte Täter drangen am Sonntagabend in eine Wohnung in der Karlsruher Oststadt ein. In der Zeit zwischen 20:10 Uhr und 22:15 Uhr verschafften sich die Einbrecher wohl über ein gewaltsam geöffnetes Fenster Zutritt zu der Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Degenfeldstraße. Auf ihrem Beutezug nahmen die Diebe offenbar ...

