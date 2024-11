Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrerin verletzt sich bei Unfall

Weimar (ots)

Am Mittwochmorgen parkte eine 50-Jährige ihren VW in der Schubertstraße am rechten Fahrbahnrand. Als sie aussteigen wollte und dafür die Fahrertür öffnete, achtete sie nicht auf den von hinten nahenden Radfahrer, der die Schubertstraße, aus Richtung Humboldtstraße befuhr. Der 23-Jährige blieb mit dem Rad an der geöffneten Tür hängen und verletzte sich leicht. Eine medizinische Versorgung war vor Ort nicht notwendig. Am Fahrzeug der Weimarerin entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell