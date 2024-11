LPI-J: Pkw kam auf dem Dach zum Liegen

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Stadtroda: Drei Zugangstüren versuchte ein bislang Unbekannter am Gebäude einer Tagespflege in der Nähe der Herrenstraße gewaltsam zu öffnen. An allen drei Türen wurden am Mittwochmorgen Einbruchsspuren festgestellt. Die Türen hielten dem Versuch stand, sodass nur Sachschaden verursacht worden ist. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

