LPI-J: Einsatz nach Auslösung eines Brandmelders

Jena (ots) - Einem Freund gewährt man in einer schwierigen Lage doch gern Unterkunft. Jedoch kam es in der Wohnung in der Gustav-Fischer-Straße am Mittwochvormittag zum Streit beider Kumpels, wobei der 20-jährige Wohnungssuchende ein Messer nahm und durch Herumfuchteln seinen Argumenten Beistand gab. Der Wohnungsinhaber, der unverletzt blieb, rief dann die Polizei, die den 20-Jährigen mit zur Dienststelle nahm. Dort ...

mehr