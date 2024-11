Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Den Kumpel mit Messer bedroht

Jena (ots)

Einem Freund gewährt man in einer schwierigen Lage doch gern Unterkunft. Jedoch kam es in der Wohnung in der Gustav-Fischer-Straße am Mittwochvormittag zum Streit beider Kumpels, wobei der 20-jährige Wohnungssuchende ein Messer nahm und durch Herumfuchteln seinen Argumenten Beistand gab. Der Wohnungsinhaber, der unverletzt blieb, rief dann die Polizei, die den 20-Jährigen mit zur Dienststelle nahm. Dort stellte sich heraus, dass sich unter seinen mitgeführten Gegenständen Beutegut, unter anderem eine Brille, befand, die Ladendiebstählen zugeordnet werden konnten. Nachdem er seinen Alkoholrausch in der Zelle ausschlief, wurde er mit mehreren Anzeigen aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

