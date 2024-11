LPI-J: Haftbefehle gegen 38-Jährigen vollstreckt

Weimar (ots) - Am Dienstagnachmittag befuhr eine 34-jährige Ford-Fahrerin den Balsaminenweg um auf die Berkaer Straße stadteinwärts einzubiegen. Hierbei übersah sie allerdings den vorfahrtsberechtigten 82-jährigen BMW- Fahrer, der die Berkaer Straße stadteinwärts befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge an beiden Fahrzeugen Sachschaden entstand. Sie blieben fahrbereit. Verletzt wurde niemand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

mehr