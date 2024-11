Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrerin nach Unfall gesucht

Jena (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochabend gegen 18:15 Uhr in Jena wird nun die beteiligte Radfahrerin gesucht. Auf der Kreuzung Spitzweidenweg / Am Anger kam es zur Kollision zwischen der Radlerin und einem Pkw. Die Radfahrerin richtete sich sofort nach der Kollision wieder auf und fuhr weiter. Zur Klärung des Unfallgeschehens und der zivilrechtlichen Ansprüche bittet die Polizei in Jena, dass sich die Radfahrerin, aber auch Zeugen des Vorfalls melden. Unter der Rufnummer 03641 81-0 oder per E-Mail id.lpi.jena@polizei.thueringen.de ist die Dienststelle erreichbar. Bitte für eine schnelle Zuordnung das Aktenzeichen 0300843/2024 mit angeben.

