POL-REK: 241126-4: Mutmaßlicher Ladendieb festgenommen

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen Polizisten haben am Montagmittag (25. November) in Hürth zwei Beschuldigte (34,36) vorläufig festgenommen. Sie sollen in einem Baumarkt Elektrogeräte entwendet haben. Laut ersten Informationen meldeten Mitarbeiter des Marktes an der Luxemburger Straße gegen 13.30 Uhr zwei Ladendiebe. Beiden sollen zuvor hochwertige elektrische Geräte in einen ...

