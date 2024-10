Polizei Münster

POL-MS: Tuningkontrollen in Münster - Polizei zieht Bilanz

Münster (ots)

Einsatzkräfte der Polizei haben am Samstagabend (26.10.) in Münster Verkehrskontrollen in Bezug auf Tuning durchgeführt.

Gegen 20:00 Uhr fiel den Beamten ein Mercedes-Fahrer aufgrund einer auffälligen Fahrweise auf. Sie bemerkten bei einer anschließenden Kontrolle, dass das Fahrzeug eine unzulässige Rad-Reifenkombination verbaut hatte.

Gegen 20:43 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte auf dem Parkplatz der Raststätte Münsterland Ost einen 5er-BMW und einen Nissan GT-R. Zeugen hatten zuvor gemeldet, dass mehrere Fahrzeuge auf dem Parkplatz "Donuts" gedreht haben sollen. Bei der Kontrolle des Nissans fiel den Beamten auf, dass das Gewindefahrwerk nachträglich verändert wurde, wodurch die Karosserie und Räder in Berührung kamen. Der BMW wies eine unzulässige Rad-Reifenkombination sowie unterschiedlich große Reifen an Vorder- und Hinterachse auf. Hierdurch entstanden bereits Beschädigungen an der Hinterachse.

Gegen 22:50 Uhr stoppten die Beamten einen 3er-BMW auf der Weseler Straße. Auch er hatte eine unzulässige Rad-Reifenkombination verbaut.

Die Polizisten untersagten den vier Fahrern die Weiterfahrt. Außerdem erwartet sie alle eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

