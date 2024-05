Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Zeugenaufruf nach Unfallflucht auf dem REWE Parkplatz in der Villinger Straße (30.04.2024)

VS-Schwenningen (ots)

Auf einem Parkplatz eines Supermarkts in der Villinger Straße ist es am Dienstagmorgen zwischen 7 Uhr und 8 Uhr zu einer Unfallflucht gekommen. Ein unbekannter Autofahrer touchiert einen auf dem Parkplatz des REWE abgestellten grauen Toyota Corolla am hinteren rechten Kotflügel. Ohne den Unfall anzuzeigen fuhr der Verursacher anschließend davon. Zeugen werden gebeten sich telefonisch beim Polizeirevier Villingen unter der Nummer 07721 6010 zu melden.

