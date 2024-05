Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Straße) Leichtverletze Motorradfahrerin bei Unfall in der Bahnhofstraße (30.04.2024)

VS-Schwenningen (ots)

Eine 24-Jährige KTM-Fahrerin hat sich am Dienstagabend gegen 19 Uhr in der Bahnhofstraße in Schwenningen beim einem Verkehrsunfall leichte Verletzungen zugezogen. Eine 39-Jährige fuhr mit ihrem Seat aus dem Bahnhofsparkplatz auf die Bahnhofstraße ein und stieß dabei mit der 24 Jahre jungen Bikerin zusammen. Die Frau stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagenbrachte sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen beträgt insgesamt ungefähr 6.000 Euro.

