POL-MS: Radfahrerin schwer verletzt - Polizei sucht Fußgänger

Münster (ots) - Unbekannte sind am späten Freitagabend (25.10.) in eine Bäckerei an der Mondstraße eingebrochen und haben Bargeld entwendet. Am selben Abend sind Täter in eine Zahnarztpraxis in der Mondstraße eingestiegen. Die Unbekannten zerstörten zwischen 18 Uhr und 01:50 Uhr mit einem Stein die Glasscheibe eines Fensters und stiegen in die Bäckerei ein. ...

mehr