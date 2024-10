Polizei Münster

POL-MS: Betrügerische Telefonanrufe häufen sich - Geld von 65-jährigem Münsteraner erbeutet

Münster (ots)

In den letzten Tagen sind der Polizei Münster wieder vermehrt kriminelle Telefonanrufe gemeldet worden, bei denen Trickbetrüger versuchen, vor allem ältere Menschen zu betrügen.

So brachten bislang unbekannte Täter einen 65-jährigen Münsteraner am Donnerstag (24.10.) mit der Betrugsmasche "Falscher Bankmitarbeiter" um Geld. Nach Angaben des Betrogenen rief ihn gegen Mittag ein Mann an, der sich als Mitarbeiter seiner Bank ausgab. Er brachte den Münsteraner dazu, sich über seinen Computer auf seinem Bankkonto anzumelden und verschaffte sich unerkannt Zugang darauf. Am Folgetag bemerkte der 65-Jährige, dass der Unbekannte zehn Abbuchungen getätigt hatte.

Im Laufe des Wochenendes kam es zudem zu weiteren Betrugsversuchen. Dabei nutzten die Täter verschiedene Betrugsmaschen. In einem sogenannten "Schockanruf" gaben sie sich als Polizeibeamte aus und behaupteten, ein Angehöriger hätte einen Unfall gehabt. Der Angerufene solle nun eine Kaution stellen.

Die Polizei warnt vor solchen Betrugsmaschen und rät: Seien Sie stets misstrauisch, erfragen eine Rückrufnummer und nehmen selbst umgehend Kontakt mit Angehörigen oder Ihrem Bankinstitut unter der Ihnen bekannten Nummer auf. Geben Sie außerdem keine persönlichen Informationen heraus, wie zum Beispiel Telefonnummern, Adressen, Bankdaten oder Ähnliches. Im Zweifelsfall informieren Sie die Polizei!

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell