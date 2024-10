POL-MS: Vorfahrt missachtet - Drei Personen verletzt

Münster (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Mittwoch (23.10., 21:18 Uhr) auf Donnerstag (24.10., 00:16 Uhr) mehrere Gasflaschen von dem Gelände einer Firma an der Königsberger Straße entwendet. Ersten Ermittlungen fuhr der Unbekannte mit seinem Auto vor das dortige Gaslager, brach die Schlösser auf und entwendete mehrere Gasflaschen. Die Flaschen legte der Täter in sein Auto und flüchtete in ...

mehr