Polizei Münster

POL-MS: Raub am Aasee - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (25.10.2024, 04:30 Uhr) am Aasee einem 24-jährigen Münsteraner das Handy geraubt.

Nach Angaben des Münsteraners befand er sich an einem Teleskop am Aasee in der Nähe der Kreuzung Himmelreichallee/ Annette-Allee, als ein Mann ihn ansprach. Zunächst unterhielten sich die beiden einige Minuten. Dann holte der Täter ein Pfefferspray hervor und forderte das Handy des jungen Mannes. Dieser Forderung kam er nach. Anschließend flüchtete der Angreifer auf einem Fahrrad in Richtung Annette-Allee.

Der Münsteraner beschreibt den Täter als circa 1,80 Meter groß und etwa 25 bis 30 Jahre alt. Der Unbekannte soll ein "südeuropäisches Aussehen", dunkle Haare und einen dunklen Bart gehabt haben. Bekleidet war er mit einem weißen Oberteil. Zudem sprach der Unbekannte Englisch.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell