Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Bäckerei und Zahnarztpraxis in Mauritz Ost - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Unbekannte sind am späten Freitagabend (25.10.) in eine Bäckerei an der Mondstraße eingebrochen und haben Bargeld entwendet. Am selben Abend sind Täter in eine Zahnarztpraxis in der Mondstraße eingestiegen.

Die Unbekannten zerstörten zwischen 18 Uhr und 01:50 Uhr mit einem Stein die Glasscheibe eines Fensters und stiegen in die Bäckerei ein. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten das Wechselgeld aus einem Tresor. Dann flüchteten die Täter samt Beute in unbekannte Richtung.

Zwischen 21:30 Uhr und 22 Uhr zerbrachen Unbekannte die Fensterscheibe einer Zahnarztpraxis ebenfalls mit einem Stein und betraten so die Praxis. Die Täter durchsuchten die Räume und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Ob die Unbekannten Beute gemacht haben, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

