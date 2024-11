Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241127-2: Festnahme nach Ladendiebstahl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Mitarbeiter mit Kopfstoß angegriffen

Polizisten haben am Dienstagabend (26. November) in Kerpen einen Mann (19) festgenommen. Er soll zuvor mit einem Komplizen (53) in einem Drogeriemarkt Parfüm entwendet und einen Mitarbeiter angegriffen haben.

Laut ersten Informationen sollen beide gegen 17.30 Uhr den Drogeriemarkt an der Kerpener Straße betreten haben. Beide sollen dann verschiedene Parfümflacons in einer mitgebrachten Tasche versteckt und das Geschäft ohne zu zahlen verlassen haben. Als Mitarbeiter beide zurück ins Geschäft baten, soll der 19-Jährige einen Mitarbeiter mit einem Kopfstoß angegriffen haben. Dieser habe sich dabei leicht verletzt. Es sei den Mitarbeitern gelungen, beide Beschuldigte vor Ort festzuhalten. Alarmierte Polizisten stellten bei beiden Beschuldigten die Personalien fest. Sie nahmen den 19-Jährigen vorläufig fest. Er verfügt nach derzeitigem Ermittlungsstand über keinen festen Wohnsitz. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Der 19-Jährige wird noch heute einem Haftrichter vorgeführt. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell