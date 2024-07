Feuerwehr München

FW-M: Ehrungen im Feuerwehrdienst (München)

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

München (ots)

Donnerstag, 18. Juli 2024, 18.00 Uhr

Alter Rathaussaal

Alljährlich werden verdiente und langjährige Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr für ihr ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet.

Dominik Krause, der 2. Bürgermeister der Stadt München, begrüßte zahlreich erschienene Gäste im Alten Rathaussaal der Stadt München. Nach den einleitenden Worten, die unter anderem die besondere Bedeutung der Feuerwehr in der Stadtgesellschaft unterstrich, folgte die feierliche Verleihung der Ehrungen. Oberbranddirektor Schäuble würdigte in seiner Laudatio zunächst die Arbeit von Rupert Saller, Albert Ederer und Alfred Kemmer. Alle drei waren lange Jahre mit der Leitung der Freiwilligen Feuerwehr München betraut. Alfred Kemmer war als Kommandant von 1996 bis 2002 im Einsatz, das Führungsduo Rupert Saller und Albert Ederer lenkte die Geschicke der Wehr von 2002 bis 2020. Für ihr langjähriges Engagement und ihre Verdienste wurden ihnen folgende Ehrentitel verliehen:

Rupert Saller, Vorgänger von Claudius Blank und langjähriger Stadtbrandrat, wurde zum Ehren-Stadtbrandrat, Alfred Kemmer zum Ehren-Stadtbrandinspektor ernannt. Albert Ederer konnte die Ehrenwürde bereits im letzten Jahr in Empfang nehmen.

Für die fünf neuen Ehren-Abteilungskommandanten fand Herr Blank berührende Worte. Alle setzten sich über lange Jahre für das Wohl ihrer Abteilungen ein. Diese Würde erhielten Franz Gattinger, Manfred Kiening und Walter Schreiber in Anwesenheit, Günter Meßmann und Heinz Mohr konnten leider nicht an der Veranstaltung teilnehmen.

Zusammen mit dem zweiten Bürgermeister überreichten die beiden Laudatoren den Geehrten auf der Bühne ihre Urkunden. Die Anwesenden bekräftigten die Ehrungen mit einem tosenden Applaus. Der Reigen der Ehrungen setzte sich munter fort: Im Anschluss fand Claudius Blank für weitere zu Ehrende anerkennende Worte.

Johann Fottner und Florian Wimmer erhielten das Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber des Landesfeuerwehrverband Bayern, Tanja Ramian die Ehrennadel der Deutschen Jugendfeuerwehr in Silber und Karolin Dautermann die Ehrennadel der Landesjugendfeuerwehr Bayern in Silber.

Die weiteren Ehrungen führten dann Bürgermeister Dominik Krause, Oberbranddirektor Wolfgang Schäuble und Stadtbrandrat Claudius Blank zusammen mit Kreisverwaltungsreferentin Dr. Hanna Sammüller-Gradl im Foyer des Alten Rathaussaals durch. Die 64 Ehrungen teilten sich wie folgt auf: - 34 mal München leuchtet in Bronze (12 Jahre aktiver Feuerwehrdienst) - 8 mal in Silber - 18 mal Staatliches Ehrenzeichen in Silber des Freistaats Bayern (25 Dienstjahre) - 4 mal Staatliches Ehrenzeichen in Gold des Freistaats Bayern (40 Dienstjahre)

Nach den Ehrungen eröffnete der Stadtbrandrat den Stehempfang. Hier ergab sich die Möglichkeit für alle Anwesenden sich auszutauschen und ins Gespräch über die vergangenen Einsätze und die gemeinsame Arbeit zu kommen.

(pyz)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell