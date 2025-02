Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr/Nonnenweier - Wohnungsdurchsuchungen nach Waffen

Lahr/Nonnenweier (ots)

Seit dem Sommer 2024 führen Beamte der Kriminalpolizei Offenburg Ermittlungen gegen mehrere Tatverdächtige aus dem Bereich Lahr, wegen waffenrechtlicher Verstöße. Im Rahmen der Ermittlungen wurden am Dienstagmorgen (18. Februar 2025) sechs Wohnungen in Lahr und Umgebung von Kriminalbeamten mit Unterstützung von Spezialkräften des Polizeipräsidiums Einsatz durchsucht. Zwei albanische und drei deutsche Tatverdächtige konnten dabei angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Es konnte eine Vielzahl an Waffen und Munition aufgefunden und sichergestellt werden. Die Waffen werden zur weiteren Untersuchung an die Spezialisten des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg übersandt.Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Nonnenweier wurden Artilleriegranaten aufgefunden. Da diese nicht mehr transportfähig waren, mussten sie vor Ort gesprengt werden. Von der Freiwilligen Feuerwehr Schwanau wurde zwecks dafür in den angrenzenden Feldern eine Grube ausgegraben. Die alarmierten Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg brachten die aufgefundenen Sprengkörper am Dienstagmittag einzeln zur Detonation. Zuvor wurde das Gelände in einem Radius von etwa 150 Metern abgesperrt. Der Verkehr musste teilweise umgeleitet werden. Bei der Sprengung kam niemand zu Schaden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. /vo

