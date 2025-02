POL-OG: Rheinmünster-Stollhofen - Trunkenheitsfahrt

Offenburg (ots) - Am frühen Samstagmorgen kam ein 25-jähriger Führer eines Pkw BMW in einer langgezogenen Linkskurve der B3 von Friesenheim kommend von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich hierbei und kam mehrere Meter in einem Acker zum Liegen. Der Fahrzeugführer erlitt hierdurch schwere Verletzungen und wurde zur medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Klinikum verbracht. Der entstandene Sachschaden ...

