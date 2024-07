Polizei Dortmund

POL-DO: 17-Jähriger verkauft Drogen in Dortmund-Körne - Polizei nimmt den jungen Mann vorläufig fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0695

Am Dienstagabend (23. Juli 2024) gegen 18:20 Uhr beobachteten Polizeibeamte in bürgerlicher Kleidung, wie ein junger Mann in einem Park an der Heilbronner Straße in Dortmund-Körne scheinbar Betäubungsmittel verkaufte.

Die Polizisten konnten beobachten, wie die Person aus einer schwarzen Plastiktüte heraus kleine Gegenstände an andere Personen übergab. Als die Beamten ihn kontrollieren wollten, flüchtete er zu Fuß. Nach kurzer Verfolgung konnte der junge Mann gestellt und vorläufig festgenommen werden. Er wurde zur Polizeiwache in Körne gebracht. Bei dem jungen Mann handelt es sich um einen 17-jährigen Dortmunder.

Die schwarze Plastiktüte hatte der Dortmunder auf der Flucht weggeworfen. Die Polizeibeamten konnten die Tüte auffinden und fanden darin Drogen. Der 17-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einer Erziehungsberechtigten übergeben.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell