POL-DO: Zeugin ermöglicht die Festnahme von Tatverdächtigen nach Laubeneinbrüchen in Wambel

Nach kurzer Flucht durch Wambel und Brackel konnte ein Streifenteam der Dortmunder Polizei am Mittwoch (24.7.2024) zwei 18 und 19 Jahre alte Tatverdächtige vorläufig festnehmen. Sie stehen unter dem Verdacht, in vier Lauben des Gartenvereins Winkelriedweg in Wambel eingebrochen zu sein. Den entscheidenden Hinweis gab eine Zeugin.

Die Fußgängerin beobachtete um 4.12 Uhr am Winkelriedweg verdächtige Personen, die verschiedene Gegenstände in ein Auto luden. Die Zeugin nannte der Polizei auch das Kfz-Kennzeichen. Erste Ermittlungen ergaben: Die an dem VW befestigten Kennzeichen wurden gestohlen. Sie waren auf einen Opel zugelassen.

Während der Fahrt zum Tatort kam dem Streifenteam auf dem Winkelriedweg der VW entgegen. Die Polizisten folgten dem Auto vorbei an der S-Bahnhaltestelle am Knappschaftskrankenhaus, über die Hörder Straße, die Oberdorfstraße, den Brackeler Hellweg und die Holzwickeder Straße in Brackel.

Dort hielten die Beamten das Auto an. Im Innern lagerten elektronische Geräte und weitere Gegenstände, die vermutlich aus Einbrüchen stammen. Der Beifahrer hielt Beute auf seinem Schoß fest.

Für ihn und den Fahrer - beide wohnen in Dortmund - führte der Weg schließlich in eine Polizeiwache. Die Polizei ermittelte die Identität der Tatverdächtigen und stellte drei Mobiltelefone und den VW sicher. In der Gartenanlage stellte die Polizei Einbruchsspuren an vier Lauben fest.

In dem VW lagen zudem die rechtmäßigen Kfz-Kennzeichen. Das Auto gehört einem der Tatverdächtigen, dem Fahrer. Die Kriminalpolizei ermittelt (Kennzeichenmissbrauch, besonders schwerer Diebstahl).

