POL-DO: Mann zückt Messer in Dortmund-Hörde - Festnahme!

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0690 Nach einer Bedrohung mit Schusswaffe auf der Kreuzung Kaiserstraße/Reichswehrstraße in Dortmund am vergangenen Samstag (20. Juli) gegen 18 Uhr sucht die Polizei Dortmund jetzt Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 24-Jähriger beim Wechseln der Straßenseite in Höhe der ...

mehr