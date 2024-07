POL-DO: Unbekannte werfen mit Flaschen von Parkdeck - Polizei fahndet mit Fotos

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0687 Am Samstag (20. Juli 2024) brannte eine Wohnung in einer Tagespflegeeinrichtung in Dortmund Brünninghausen. Verletzt wurde niemand, der Schaden wird zwischen 300.0000 bis 500.000 Euro geschätzt. Eine Verantwortliche der Wohneinrichtung bemerkte gegen 16.45 Uhr in einer Wohnung den ...

mehr