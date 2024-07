POL-DO: Brand in einer Wohnung einer Tagespflegeeinrichtung in Dortmund Brünninghausen: Die Bewohner waren verreist

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0685 Am Freitag (19. Juli 2024) fahndeten Polizisten in Dortmund (Klönnestraße) nach einem Pkw, in welchem ein alkoholisierter Fahrer am Steuer sitzen sollte. Der Fahrzeugführer beachtete die Anhaltezeichen nicht und flüchtete mit dem Fahrzeug. Diesen Pkw mit insgesamt drei Männern stellten Beamten gegen 19.45 Uhr im Bereich der Straße ...

mehr