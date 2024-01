Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Verkehrsunfall

Achern (ots)

Am Dienstagabend kam es gegen 18:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Infrastrukturstraße / Karl-Bold-Straße. Ein 74-jähriger Fahrer eines Volvo wollte ersten Erkenntnissen zufolge nach links in die Karl-Bold-Straße abbiegen und soll hierbei die Vorfahrt des entgegenkommenden Mercedes-Fahrers missachtet haben. Durch die folgende Kollision im Einmündungsbereich wurde der 56-Jährige leicht verletzt und suchte später selbst eine nahegelegene Klinik auf. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 60.000 Euro. /ng

