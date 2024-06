Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fahrgast verletzt Busfahrer

Minden (ots)

(SN) Am Montagnachmittag hat ein bisher unbekannter Mann in einem Linienbus den Busfahrer angegriffen und leicht verletzt.

Zuvor war der mutmaßlich alkoholisierte Mann gegen 15.05 Uhr als Fahrgast am Johannes Wesling Klinikum dem Bus zugestiegen und beim Anfahren des Fahrzeugs gestürzt. Daraufhin stieß der Unbekannte offenbar Beleidigungen in Richtung des Busfahrers aus. Als der ihn schließlich aufforderte, seine Fahrkarte vorzuzeigen, kam es zu einer Rangelei. Infolge eines weiteren Sturzes schlug der Mann mit Fäusten auf den Busfahrer ein und verletzte diesen leicht. Weil der Geschädigte daraufhin die Polizei verständigte, flüchtete der Angreifer. Der konnte schließlich von den Beamten an der Einsatzörtlichkeit an der Haltestelle "Meyerweg" nicht mehr angetroffen werden.

Den Angaben nach trug der etwa 30 bis 40 Jahre alt Mann eine kurze beige Hose, ein grünes Shirt und einen dunklen Rucksack.

Hinweise zu ihm bitte an der Polizei unter Telefon (0571) 88660.

