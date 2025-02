Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ingewahrsamnahme nach Widerstand

Offenburg (ots)

Am Sonntagabend wurde eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am Busbahnhof gemeldet, die später zu einer Ingewahrsamnahme führte. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 50-jähriger Mann bereits vor den Streitigkeiten gegen 19:35 Uhr Mitarbeiterinnen eines dortigen Bistros beleidigt haben. Bei der anschließenden Kontrolle durch eine hinzugezogene Polizeistreife verhielt sich der Mann auch gegenüber den Beamten äußerst aggressiv und beleidigend. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,4 Promille. Die Polizisten untersagten dem Mann die Weiterfahrt mit seinem Fahrrad und erteilten dem Unruhestifter einen Platzverweis. Gegen 20 Uhr fuhr der 50-jährige mit seinem Fahrrad in Schlangenlinien durch die Hauptstraße und beschimpfte erneut dortige Polizisten. Er drohte mehrfach Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen an und verhielt sich nach wie vor aggressiv. Weil weiterhin mit Störungen des Delinquenten zu rechnen war, musste er die Nacht in Gewahrsam verbringen. Ihn erwarten mehrere Strafanzeigen.

/al

