Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen gesucht

Berlingerode/Steinbach (ots)

In der Nacht zu Mittwoch versuchten Unbekannte, sich gewaltsam Zutritt auf ein Firmengelände in der Mitteldorfstraße zu verschaffen. Bei ihrer Tat wurden die Täter von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Die Aufnahmen werden nun kriminalpolizeilich ausgewertet.

In der Folge wurde ein Transporter in der unmittelbaren Nähe angegriffen und das darin gelagerte Werkzeug eines Handwerkers gestohlen. Ein weiterer gleicher Vorfall ereignete sich in der gleichen Nacht im Bereich der Polizei Duderstadt / Niedersachsen.

Den Ermittlungen zufolge ist nicht auszuschließen, dass die Taten im Zusammenhang mit einem Vorfall in Steinbach stehen könnten, welcher sich in der Nacht zu Mittwoch, gegen 4 Uhr, ereignete. Dort hatten sich Unbekannte gewaltsam Zugriff auf zwei Fahrzeuge verschafft. Die Täter erbeuteten daraus elektrische Handwerkzeuge der Profiklasse. Die Polizei berichtete. Link:https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/5913275

Die Nordhäuser Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Konkret werden Zeugen gesucht, denen ein dunkler Transporter aufgefallen ist, auf dessen Fahrzeugdach eine Leiter transportiert wurde. Wem ist möglicherweise ein solches Fahrzeug im Bereich der Tatorte oder in der unmittelbaren Nähe auf den Landstraßen des Eichsfeldes aufgefallen? Wer kann Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen in Zusammenhang mit den Taten machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell