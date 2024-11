Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrgast verletzt - Die Polizei bittet um Hinweise

Nach einem Verkehrsunfall, welcher sich am Samstag, 16. November, in Nordhausen ereignete, bittet die Polizei dringend um Zeugenhinweise. Bisherigen Ermittlungen zufolge fuhr der Fahrer eines Skoda um 17.43 Uhr vom Parkplatz eines Supermarktes in Richtung Grimmelallee. Als der Autofahrer die Straßenbahngleise passierte, musste der Fahrer der herannahenden Straßenbahn eine Vollbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu verhindern. Ein bislang unbekannter Fahrgast verletzte sich hierbei. Der Fahrer des Pkw setzte seine Fahrt in Richtung Brücke der Einheit fort, wobei mehrere Fahrzeugführer aufgrund der Fahrweise des Skoda-Fahrers bremsen mussten. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den Autofahrer ein.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können. Wer wurde durch die Fahrweise des Autofahrers gefährdet? Insbesondere bittet die Polizei die derzeit unbekannte Person, welche in der Straßenbahn mitfuhr und sich verletzte, sich zu melden. Der unbekannte Geschädigte hat die Straßenbahn an der Haltestelle Hohensteiner Straße verlassen. Wer kennt die Person, die sich in der Straßenbahn verletzte? Zeugen und die bislang unbekannte Person aus der Straßenbahn werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

