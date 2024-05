LPI-SHL: Einbruch in Gartenhütte

Brattendorf (ots) - Ein Unbekannter versuchte in der Zeit vom 16.05.2024, 15:00 Uhr, bis Mittwochvormittag in eine Gartenhütte in einer Gartenanlage in Brattendorf einzubrechen. Er verursachte Sachschaden an der Eingangstür, gelangte aber nicht ins Innere. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 mit der Angabe des 0131305/2024 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden. Rückfragen bitte an: ...

