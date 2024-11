Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Sexuelle Nötigung in der S-Bahn - Bundespolizei sucht Zeugen

Feuerbach/Korntal-Münchingen (ots)

Am Dienstagabend (26.11.2024) kam es gegen 17:45 Uhr in einer S-Bahn der Linie S6 am Bahnhof Korntal zu einer sexuellen Belästigung.

Nach ersten Erkenntnissen bestiegen die beiden 15-jährigen Geschädigten mit deutscher Staatsangehörigkeit die S-Bahn am Haltepunkt Stuttgart-Stadtmitte und setzten sich in eine 4er Sitzgruppe. Beim Halt der S-Bahn am Bahnhof Feuerbach soll sich der 28-jährige Tatverdächtige zu den Geschädigten gesetzt und diese in ein Gespräch verwickelt haben. Da die 15-Jährigen dies als unangenehm empfanden, versuchten sie die Sitzgruppe zu wechseln. Hierbei soll der Tatverdächtige eine der 15-Jährigen am Arm gepackt und diese zurück in den Sitz gedrückt haben. Im weiteren Verlauf soll der Tatverdächtige versucht haben, die zweite Geschädigte zu küssen.

Der 28-jährige Tatverdächtige mit gambischer Staatsangehörigkeit konnte im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen, durch Kräfte der Landespolizei in der Nähe des Bahnhofs Korntal angetroffen werden.

Durch die Aussagen der Geschädigten wurde bekannt, dass mindestens zwei weitere Reisende auf den Sachverhalt aufmerksam wurden und den Tatverdächtigen aktiv ansprachen.

Diese Reisenden und weitere Zeugen bittet die Bundespolizei, sich telefonisch bei der zuständigen Bundespolizeiinspektion Stuttgart zu melden. (Tel.: 0711-87035-0)

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell