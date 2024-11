POL-PDLU: Geldbörse unterschlagen und Bargeld abgehoben

Speyer (ots) - Die Polizei Speyer hat am Montag an mehreren Orten im Stadtgebiet Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Zwischen 09:50 und 11:45 Uhr bezogen die Beamten in der Siemensstraße Position. Dort gilt Tempo 50. Sieben Fahrzeuge haben diese Grenze überschritten. Am schnellsten war ein Lkw mit 83 km/h und ein Pkw mit 90 km/h, jeweils noch abzüglich der ...

