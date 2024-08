Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Kempenich (ots)

Ergänzend zur Erstmeldung von 17:54 Uhr wird folgender Sachverhalt mitgeteilt:

Gegen 17:00 Uhr befuhr ein Pkw, besetzt mit einem 67-jährigen, männlichen Fahrer aus dem Zulassungsbezirk Mayen-Koblenz, die B412 aus Richtung Hohenleimbach kommend, in Fahrtrichtung A61. In Höhe der Einmündung L114 (Weibern) kollidierte der Pkw auf gerader Strecke mit einem entgegenkommenden Pkw aus dem Zulassungsbezirk Ahrweiler. Die vier erwachsenen Insassen dieses Pkw wurden teils schwer verletzt und mittels Rettungswagen und Rettungshubschrauber in verschiedene Krankenhäuser verbracht. Der unfallverursachende Pkw-Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle.

Vor Ort waren neben Beamten der Polizei Adenau und der Polizei Remagen, das VU-Aufnahmeteam des PP Koblenz, umliegende Feuerwehren sowie der Rettungsdienst und die Straßenmeisterei Mayen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell